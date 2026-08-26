Der Fahnder
Folge 2: Einer für alle
50 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Becker macht sich Sorgen um seinen Jugendfreund Bruno. Nach einer verbüßten Haftstrafe sucht Bruno Anschluss bei seiner alten Clique um den Spediteur Schröder. Entsetzt stellt Becker fest, dass ein verdeckt ermittelnder LKA-Mann bei Schröder eingeschleust wird; anscheinend ist Schröder in kriminelle Geschäfte verwickelt.
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Der Fahnder
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Release Company, WDR mediagroup