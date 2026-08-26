Der Fahnder
Folge 11: Ottos große Liebe
49 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Die Fahndung ist mit einem Mordfall beschäftigt. Doch obwohl der Täter bekannt ist, gelingt es nicht, ihn zu stellen. Als Otto überraschend Besuch von seiner Jugendliebe Karin bekommt, ist man in der Sache plötzlich einen Schritt weiter: Karin vermisst ihre Tochter Jasmin, die ein Verhältnis mit dem mordverdächtigen Jürgen Bauer haben soll.
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Der Fahnder
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Release Company, WDR mediagroup