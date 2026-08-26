Der Fahnder
Folge 18: Gewissenlos
48 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Becker und Otto finden ein Neugeborenes, das ausgesetzt wurde. Über einen Vergleich der Fingerabdrücke finden die Fahnder recht schnell zur Mutter. Es ist die 16-jährige Regina Gold, die bei ihrer Freundin Onka Unterschlupf gefunden hat. Bevor die Fahnder Onka vernehmen können, ist sie ihnen auch schon entwischt.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Fahnder
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Release Company, WDR mediagroup