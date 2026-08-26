Der Fahnder
Folge 13: Radio
49 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Die Starmoderatorin des lokalen Radiosenders „66,9“ wird von einem Unbekannten bedroht. Otto, der ein großer Fan von Maria ist, nimmt sich der Sache an, wird aber von Rick zurückgepfiffen. Becker wird zum Unwillen Ottos mit dem Fall betraut. Offensichtlich gibt es innerhalb des Senders einen Machtkampf zwischen Maria und ihrem Chef Reichel.
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Der Fahnder
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Release Company, WDR mediagroup