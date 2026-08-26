Der Fahnder
Folge 16: Chefsache
50 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Rick ist verliebt. Die junge, attraktive Hanna hat ihm regelrecht den Kopf verdreht, aber es gibt ein böses Erwachen. Hannas Ehemann wird mit Ricks Waffe erschossen und Rick als Täter festgenommen. Beckers Freundin Yvonne übernimmt als Anwältin Ricks Verteidigung. Es bedarf der ganzen Anstrengung der Fahnder, die Unschuld ihres Vorgesetzten zu beweisen.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Der Fahnder
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Release Company, WDR mediagroup