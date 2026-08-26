Der Fahnder
Folge 8: Der Traumtänzer
49 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Rudy Leschke ist ein im Bahnhofsviertel bekannter Lebenskünstler und Zocker. Ständig auf der Flucht vor Gläubigern, gerät er zufällig an einen Haufen Blüten. Arglos zahlt Rudy seine Schulden – sogar im „Treff“, wo er einen beträchtlichen Deckel hat. Als Otto die Blüten bemerkt, kann er sehr bald den Weg der Scheine zu Rudy zurückverfolgen.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Der Fahnder
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Release Company, WDR mediagroup