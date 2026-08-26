Der Fahnder
Folge 5: Liebestod
50 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Der Lokalpolitiker Moll stirbt am Herzinfarkt – allerdings im Bett der Prostituierten Regina. Parteifreund Rick ist entsetzt, als Fotos von Moll und Regina auftauchen, die Zuhälter Horn an die Presse weitergeben will – es sei denn, Molls Partei zahlt. Rick will das Erscheinen der Fotos unbedingt verhindern und setzt seine Truppe auf die Geschichte an.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Der Fahnder
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Release Company, WDR mediagroup