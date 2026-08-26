Der Fahnder
Folge 20: Geschwisterliebe
48 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
In einer Druckerei verschwinden seit geraumer Zeit Blanko-Formulare für Kfz-Scheine. Der Verdacht fällt auf den Druckereihilfsarbeiter Benesch, einen notorischen Zocker und Verlierer. Seine Spielschulden werden immer häufiger von Gerlach, einem Autoschieber großen Stils, bezahlt – allerdings gegen Beschaffung von Blanko-Scheinen.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Der Fahnder
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Release Company, WDR mediagroup