Die Waltons
Folge 7: Der junge Prediger
48 Min.
Es ist Sommer in Walton's Mountain und so heiß wie noch nie zuvor. Während die ganze Gemeinde unter der Hitze stöhnt, gibt es eine Neuigkeit zu bestaunen: Der junge Priester Matthew Fordwick bereitet seinen ersten Gottesdienst in Walton's Mountain vor. Doch sein Einstand in der Gemeinde erweist sich als nicht ganz einfach: Ein Besuch bei den Baldwin-Schwestern bringt ihn mit reichlich Alkohol in Kontakt - für den wenig trinkfesten Gottesmann hat das verheerende Folgen ...
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH