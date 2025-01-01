Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Die Begegnung mit Jenny

WarnerStaffel 1Folge 17
Die Begegnung mit Jenny

Die Begegnung mit JennyJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 17: Die Begegnung mit Jenny

44 Min.Ab 6

Auf einem Spaziergang kommen John-Boy und John am leer stehenden Haus der Pendletons vorbei und entdecken Licht darin. Sie wollen der Sache auf den Grund gehen und finden im verlassenen Haus ein junges Mädchen, das Angst vor ihnen hat. Als sie sie beruhigen, erfahren sie, wer sie ist: Jenny Pendleton, die nach dem Tod ihrer Mutter ihr Geburtshaus kennenlernen wollte. John-Boy glaubt, noch nie ein so schönes Mädchen gesehen zu haben und verliebt sich Hals über Kopf ...

Die Waltons
Warner
Die Waltons

Die Waltons

