Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Waltons

Das Findelkind

WarnerStaffel 1Folge 1
Das Findelkind

Das FindelkindJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 1: Das Findelkind

48 Min.Ab 6

Als John-Boy ein kleines Mädchen vor der Kellertür findet, beschließen John und Olivia sofort, es bei sich aufzunehmen, bis man weiß, wer seine Eltern sind. Obwohl die Waltons es bereits schwer genug haben, die eigene Familie durchzubringen, nehmen sie sich mit viel Liebe der Kleinen an, die offenbar taub ist. Die ganze Familie lernt die Zeichensprache, um sich mit ihr verständigen zu können. Nach einiger Zeit taucht die Mutter in der Nähe des Waltonschen Hauses auf.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Waltons
Warner
Die Waltons

Die Waltons

Alle 9 Staffeln und Folgen