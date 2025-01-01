Die Waltons
Folge 11: Der Schriftsteller
44 Min.
Auch für John-Boy Walton bedeutet die Zeit der Wirtschaftskrise vor allem eines: harte Arbeit für den täglichen Broterwerb. Doch sein Ziel, Schriftsteller zu werden, verliert er dennoch nie aus den Augen. Da lernt er eines Tages durch Zufall einen Mann kennen, der es bereits geschafft hat: A. J. Covington, ein berühmter Autor, auf den er bei einer Autopanne trifft. Er lädt ihn zu sich nach Hause ein, und der freundliche Covington nimmt an und gibt ihm wertvolle Tipps ...
