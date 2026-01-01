Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Waltons

Das Kälbchen

WarnerStaffel 1Folge 3
Das Kälbchen

Das KälbchenJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 3: Das Kälbchen

48 Min.

Als auf der Farm der Waltons ein Kälbchen geboren wird, sind die Kinder hellauf begeistert. Vater John sieht den Zuwachs allerdings mit ganz anderen Augen: Für ihn bedeutet das Neugeborene in erster Linie zusätzliche Kosten. Weil er keine andere Lösung sieht, verkauft er das Tier an den Farmer Anderson. Doch er hat die Rechnung ohne seine Kinder gemacht: Als die nämlich von dem Verkauf erfahren, setzen sie alles daran, ihr geliebtes Kälbchen wieder zurückzubekommen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Waltons
Warner
Die Waltons

Die Waltons

Alle 9 Staffeln und Folgen