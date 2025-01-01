Die Waltons
Folge 4: John-Boys erste Jagd
48 Min.Ab 6
John Walton ist stolz darauf, seinen Sohn John-Boy zum ersten Mal mit auf die Truthahnjagd in die Berge zu nehmen. Hier soll John-Boy seinen ersten Schuss auf einen Truthahn abgeben. Zwar ist dieser gut vorbereitet, hat sich theoretische Jagdkenntnisse angeeignet und freut sich auf die "Premiere", doch als er tatsächlich zielt, ist er unfähig zu schießen. Er bringt es nicht übers Herz, das Tier zu töten und erkennt, dass er als Selbstversorger wohl Vegetarier werden müsste.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH