Die Waltons
Folge 20: John-Boy und die große Stadt
44 Min.
Die Waltons geraten in finanzielle Schwierigkeiten, weil ihre Vorfahren es versäumt haben, ihren Waldbesitz an Walton's Mountain gerichtlich eintragen zu lassen. Als eine Holz verarbeitende Firma ihnen das Besitzrecht streitig machen will, erfahren sie, dass man den Eintrag zwar nachholen kann, dass dies jedoch 200 Dollar kostet. Nun wollen alle Geschwister mithelfen, den Betrag zusammenzubringen. John-Boy beschließt, in der großen Stadt auf Jobsuche zu gehen ...
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH