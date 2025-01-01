Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Der Ausreißer

Staffel 1Folge 8
Der Ausreißer

Die Waltons

Folge 8: Der Ausreißer

48 Min.

Walton's Mountain während der Wirtschaftskrise: John-Boy, der für seine Schwester Elisabeth ein Paar Schuhe kaufen soll, lässt sich auf dem Weg in die Stadt durch die Jagd nach einem Waschbären ablenken. Bei der Verfolgung des Tiers trifft er auf einen kleinen Jungen namens Gino und freundet sich mit ihm an. Er nimmt Gino, der offensichtlich in Not ist, mit nach Hause. Doch der Junge dankt die Gastfreundschaft der Waltons schlecht und stiehlt die Ersparnisse von Olivia ...

