WarnerStaffel 1Folge 10
Folge 10: Mein Freund Tip

44 Min.Ab 6

Die Familie Walton freut sich sehr auf den Besuch von Tip Harrison, eines alten Kriegskameraden von John Walton, den dieser während des Ersten Weltkrieges in Europa kennen gelernt hatte. Die Geschichten aus dieser Zeit und damit auch die Geschichten von Tip sind den Kindern nur allzu vertraut, und Tip ist für sie schon fast ein Familienmitglied. Doch die Begeisterung für den Gast schlägt bald in Enttäuschung um.

