Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Waltons

Der große Familientag

WarnerStaffel 1Folge 13
Der große Familientag

Der große FamilientagJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 13: Der große Familientag

44 Min.

Olivia braucht dringend eine Waschmaschine, doch wie so oft fehlt es den Waltons dazu am nötigen Kleingeld. Um seiner Mutter das ersehnte Objekt kaufen zu können, will John-Boy sich etwas dazuverdienen. Er ist dankbar, als er einen Job bei den Baldwin-Schwestern bekommen kann, doch zu spät merkt er, worauf er sich eingelassen hat: Die Schwestern planen ein großes Familienfest, und die Vorbereitungen dazu sind weitaus anstrengender, als John-Boy erwartet hat ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Waltons
Warner
Die Waltons

Die Waltons

Alle 9 Staffeln und Folgen