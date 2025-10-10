Von Fremden zu FreundenJetzt kostenlos streamen
Die Waltons
Folge 19: Von Fremden zu Freunden
45 Min.Folge vom 10.10.2025Ab 6
Während die Baldwin-Schwestern verreist sind, hüten Jason und John-Boy ihr Haus. Doch das erweist sich als komplizierter als gedacht, denn in einem Teil hat sich während der Abwesenheit der Schwestern eine Zigeunerfamilie häuslich niedergelassen. Doch John-Boy bringt es nicht übers Herz, die Fremden zu vertreiben, als er erfährt, dass ein krankes Baby zur Familie gehört. Stattdessen bietet er seine Hilfe an, doch er hat nicht mit dem Stolz des Clan-Oberhauptes gerechnet ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen