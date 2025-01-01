Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Waltons

Der junge Prediger

WarnerStaffel 1Folge 7
Der junge Prediger

Der junge PredigerJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 7: Der junge Prediger

48 Min.

Es ist Sommer in Walton's Mountain und so heiß wie noch nie zuvor. Während die ganze Gemeinde unter der Hitze stöhnt, gibt es eine Neuigkeit zu bestaunen: Der junge Priester Matthew Fordwick bereitet seinen ersten Gottesdienst in Walton's Mountain vor. Doch sein Einstand in der Gemeinde erweist sich als nicht ganz einfach: Ein Besuch bei den Baldwin-Schwestern bringt ihn mit reichlich Alkohol in Kontakt - für den wenig trinkfesten Gottesmann hat das verheerende Folgen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Waltons
Warner
Die Waltons

Die Waltons

Alle 9 Staffeln und Folgen