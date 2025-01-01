Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Waltons

Die Schauspielerin

WarnerStaffel 1Folge 15
Die Schauspielerin

Die SchauspielerinJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 15: Die Schauspielerin

44 Min.

Wie ein Hurricane bricht das Auftauchen der weltberühmten Schauspielerin Alvira Drummond über Walton's Mountain herein. Eine Autopanne lässt den Star Halt in dem kleinen Ort machen, und da es dort kein Hotel gibt, nimmt sie bereitwillig die Gastfreundschaft der Waltons in Anspruch. Ihre Erzählungen von der großen, weiten Welt, von der John-Boy bisher nur träumt, fesseln die Familie, und in den Kindern erwachen Sehnsüchte nach einer glanzvollen Zukunft ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Waltons
Warner
Die Waltons

Die Waltons

Alle 9 Staffeln und Folgen