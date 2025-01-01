Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Die Verwandten aus Kansas

Staffel 1Folge 12
Die Verwandten aus Kansas

Die Waltons

Folge 12: Die Verwandten aus Kansas

44 Min.

Die Jahre der Wirtschaftskrise stellen nicht nur das Familienleben der Waltons auf eine harte Probe. Auch andere Familien haben zu kämpfen - und greifen dabei manchmal zu fragwürdigen Mitteln: Als die Waltons Besuch von Olivias Verwandtschaft aus Kansas bekommen, fallen ihnen schon bald einige Merkwürdigkeiten auf. So scheint der angebliche neue Job von Ham nur eine Erfindung zu sein, und die mitgebrachten Geschenke sind aus Ikes Laden gestohlen worden ...

