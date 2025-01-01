Die Waltons
Folge 5: Die Schreibmaschine
48 Min.
John-Boy schreibt schon seit längerem Geschichten, die er bisher noch niemandem gezeigt hat. Nun glaubt er, die Zeit sei reif und gibt die Erzählungen seiner Lehrerin Miss Hunter zu lesen. Diese findet, John-Boy solle seine Werke unbedingt zur Veröffentlichung an eine New Yorker Zeitung schicken. Gesagt, getan - doch das Manuskript kommt zurück mit dem Hinweis, dass nur maschinengeschriebene Skripts gelesen würden. Für eine Schreibmaschine aber fehlt John-Boy das Geld ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH