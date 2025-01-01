Die Waltons
Folge 16: Das Feuer
44 Min.Ab 6
Lutie Basecomb, der mit seiner Tochter in einem kleinen Nest in der Nachbarschaft der Waltons lebt, ist ein eigenbrötlerischer, boshafter Mann, der nicht am Gemeinschaftsleben der übrigen Familien teilnimmt und die Geselligkeit scheut. Seine Tochter Lois May muss darunter leiden, denn auch sie will er vom Kontakt zu den anderen abschneiden. So ist er z. B. überhaupt nicht mit dem einverstanden, was sie in der Schule lernt. Als das Schulhaus brennt, gerät Lutie in Verdacht ...
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH