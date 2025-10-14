Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 21vom 14.10.2025
44 Min.Folge vom 14.10.2025

Während Olivia und ihre Schwiegermutter auf einer Feier in Richmond sind, verspricht ihre Nachbarin Verdie, sich in ihrer Abwesenheit um den Männerhaushalt zu kümmern. Nach ein paar Tagen merkt John-Boy, dass Verdie weder lesen noch schreiben kann. Er muss ihr versprechen, niemandem davon zu erzählen. Gleichzeitig beschließen sie, dass er ihr heimlich Unterricht gibt. Als die Lehrerin Miss Hunter Verdie auf ihren Unterricht anspricht, ist diese außer sich über den Verrat ...

