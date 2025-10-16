Die Waltons
Folge 23: Ein feiner Herr
44 Min.Folge vom 16.10.2025
Zum ersten Mal hat John-Boy ein junges Mädchen ins Kino eingeladen. Es handelt sich um Sarah Jane Simmons, die sehr aufgeregt ist, weil es ihr erster Kinobesuch überhaupt ist. Als die beiden im Kino Ted Claypool treffen, den Sarah bei einem Debattierwettbewerb kennen gelernt hat, ist John-Boy eifersüchtig und lässt die beiden einfach stehen. Auch eine Liebeserklärung Sarahs weist er zurück - und das ist ein schwerer Fehler. Sarah will nun mit Ted durchbrennen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
