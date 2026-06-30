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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Der Schatz der Tempelritter

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 12vom 30.06.2026
Der Schatz der Tempelritter

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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 12: Der Schatz der Tempelritter

45 Min.Folge vom 30.06.2026Ab 12

Im frühen 12. Jahrhundert wurde der Templerorden gegründet. Er besaß Vermögen, Burgen, Ländereien und Handelsnetzwerke in ganz Europa und dem Nahen Osten. Josh Gates folgt den Spuren der geheimnisvollen Tempelritter, stets in der Hoffnung, die verborgenen Reichtümer des Ordens zu enthüllen.

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