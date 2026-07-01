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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Auf den Spuren des Donnerpass-Trecks

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 18vom 21.07.2026
Auf den Spuren des Donnerpass-Trecks

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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 18: Auf den Spuren des Donnerpass-Trecks

45 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12

Josh Gates begibt sich auf eine gefahrvolle Expedition durch die eisigen Höhen des Donner Passes. Dort deckt er die dramatische Überlebensgeschichte gestrandeter Siedler auf, die von unbarmherzigen Bergstürmen der Sierra Nevada isoliert wurden. Josh rekonstruiert die heroischen Rettungsaktionen.

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