Die Moses-Mysterien (2)Jetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 15: Die Moses-Mysterien (2)
45 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 12
Josh Gates abenteuerliche Suche nach der biblischen Person Moses führt ihn vom Gipfel des Sinai tief in die israelische Wüste zurück. Danach geht es auf einen Tauchgang in den See Genezareth. Liegt dort das Grab Mose verborgen?
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Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-9: Warner Bros. Entertainment GmbH