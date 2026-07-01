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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Die Moses-Mysterien (2)

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 15vom 14.07.2026
Die Moses-Mysterien (2)

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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 15: Die Moses-Mysterien (2)

45 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 12

Josh Gates abenteuerliche Suche nach der biblischen Person Moses führt ihn vom Gipfel des Sinai tief in die israelische Wüste zurück. Danach geht es auf einen Tauchgang in den See Genezareth. Liegt dort das Grab Mose verborgen?

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