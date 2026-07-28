Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Das Vermächtnis der Etrusker

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 20vom 28.07.2026
Das Vermächtnis der Etrusker

Das Vermächtnis der EtruskerJetzt kostenlos streamen

Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 20: Das Vermächtnis der Etrusker

45 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12

Josh Gates begibt sich auf die Spur einer rätselhaften Totenstadt und macht sensationelle Funde aus der Welt der geheimnisvollen Etrusker - jenes antike Volk, das Mittelitalien beherrschte, bevor es vom expandierenden Römischen Reich unterworfen wurde. Haben die Etrusker Rom zu der einflussreichen Stadt gemacht, die sie einst war?

Weitere Folgen in Staffel 7

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Kabel Eins Doku
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Alle 6 Staffeln und Folgen