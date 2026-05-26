Die Moses-Mysterien (1)Jetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 14: Die Moses-Mysterien (1)
43 Min.Folge vom 07.07.2026Ab 12
Moses ist der Superstar der Bibel. Rund um sein Leben und seine Heldentaten ranken sich viele Mythen und Legenden. Josh Gates begibt sich auf seine Spuren in ein Abenteuer, das mit der Öffnung eines altägyptischen Grabes beginnt und ihn auf den Berg Sinai führt.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-9: Warner Bros. Entertainment GmbH