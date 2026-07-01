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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Die verschollenen Grabkammern Ägyptens (2)

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 17vom 21.07.2026
Die verschollenen Grabkammern Ägyptens (2)

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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 17: Die verschollenen Grabkammern Ägyptens (2)

45 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12

Josh Gates erforscht das Schicksal des alten Ägyptens und macht in den versiegelten Grabkammern von Sakkara eine unfassbare Entdeckung. Prächtige Schätze, rätselhafte Artefakte und menschliche Überreste offenbaren verborgene Geheimnisse der Antike. Josh könnte soeben Ägyptens älteste königliche Mumie der Wissenschaft zurückgegeben haben.

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