Für alle Fälle Familie
Folge 1: Neustart
44 Min.Folge vom 07.10.2024Ab 12
Nach einer gescheiterten Ehe kehrt Jule mit ihrem Sohn Theo in ihre Heimat Sonnenstein zurück, um dort als Familienrichterin einen Neustart zu wagen. Jules erster Fall stellt sie vor ungeahnte Herausforderungen, denn das Ehepaar Breuer beantragt die Scheidung und das, obwohl sie sich noch lieben. An ihrem ersten Abend lernt Jule den charmanten Chris Hartmann kennen, der ihr direkt den Kopf verdreht. Allerdings hat die Sache einen Haken, den Jule zunächst nicht kommen sieht ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Familie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH