Für alle Fälle Familie

Abschied für immer

SAT.1Staffel 1Folge 16vom 28.10.2024
Folge 16: Abschied für immer

45 Min.Folge vom 28.10.2024Ab 12

Die Rückkehr von Johanns Sohn Michael löst bei Inga, Katrin und Alain gemischte Gefühle aus. Theo kümmert sich um die kranke Lara und die beiden kommen sich auch emotional immer näher. Vor Gericht will der Student Heiko Pollmann Unterhalt von seinem leiblichen Vater Magnus Weber erstreiten, zu dem er nie Kontakt hatte. Jule versucht, das Zerwürfnis zwischen Vater und Sohn aufzuklären, um den beiden eine zweite Chance des Kennenlernens zu ermöglichen.

