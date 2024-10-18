Für alle Fälle Familie
Folge 10: Heimatgefühle
45 Min.Folge vom 18.10.2024Ab 12
Nach Johanns Tod werden Katrin und Alain nicht nur mit Trauer, sondern auch mit Unsicherheiten konfrontiert. Da Johann kein Testament hinterlassen hat, muss sein Sohn ausfindig gemacht werden. Doch der lebt seit langem in Australien und hatte mit seinem Vater keinen Kontakt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle Staffeln im Überblick
Genre:Soap, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH