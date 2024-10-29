Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 17vom 29.10.2024
44 Min.Folge vom 29.10.2024Ab 12

Theo ist über beide Ohren in Lara verknallt und bereit alles zu tun, um ihr zu gefallen. Als Jule Chris mit einer attraktiven Frau in der Stadt sieht, stürzt sie diese Beobachtung in ein erneutes Gefühlschaos und sie muss sich eingestehen, dass sie sich selber nicht länger etwas vormachen kann. Robert verhandelt einen Fall, in dem es um Persönlichkeitsrechte auf der einen - und Kunstfreiheit auf der anderen Seite geht.

