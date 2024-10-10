FamilienangelegenheitenJetzt kostenlos streamen
Für alle Fälle Familie
Folge 4: Familienangelegenheiten
45 Min.Folge vom 10.10.2024Ab 12
Jule passiert ein großes Missgeschick und ausgerechnet der charmante Anwalt Chris hilft ihr aus dem Schlamassel. Dabei können die beiden nicht leugnen, dass es zwischen ihnen knistert und sie kommen sich gefährlich nahe ...
Genre:Soap, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH