SAT.1Staffel 1Folge 8vom 16.10.2024
Folge 8: Späte Versöhnung

45 Min.Folge vom 16.10.2024Ab 12

Als Jule von Marcos Eheproblemen erfährt, führt sie sich an ihre eigene Situation erinnert und möchte Marco helfen, weiß allerdings nicht wie. Katrin stellt enttäuscht fest, dass sie wieder nicht schwanger ist und schlägt ihrem Mann Alain vor, sich professionelle Hilfe in einem Kinderwunschzentrum zu suchen, was Alain ziemlich ins Grübeln bringt.

