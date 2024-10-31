Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Familie

Große Gefühle

SAT.1Staffel 1Folge 19vom 31.10.2024
Große Gefühle

Für alle Fälle Familie

Folge 19: Große Gefühle

44 Min.Folge vom 31.10.2024Ab 12

Jule verhandelt die Unterhaltsklage von Gesine Tarrach gegen ihren Ex-Mann Wolf. Zusammen haben sie ein erfolgreiches Speditionsunternehmen aufgebaut, doch Wolf weigert sich, seine Ex-Frau finanziell daran teilhaben zu lassen. Chris vertritt den wütenden Geschäftsmann, der seiner Ex-Frau und Jule gegenüber misogyn eingestellt ist. Als Wolf Jule nach der Verhandlung auflauert, muss sie sich verteidigen und Chris ist da, um ihr beizustehen.

