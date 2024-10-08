Für alle Fälle Familie
Folge 2: Männer
46 Min.Folge vom 08.10.2024Ab 12
Als Jule von Theos neuem Hobby erfährt, ist sie alles andere als begeistert. Auch die Eheleute Reinhard kämpfen vor Gericht um die Freizeitgestaltung ihres Sohns Lars. Um ein faires Urteil zu sprechen, muss Jule herausfinden, was Lars überhaupt möchte. Und nicht nur das: Der Geburtstag ihrer Schwester Katrin und die Rückkehr ihres Bruders Daniel wirbelt Jules Familienalltag ziemlich auf.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Familie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH