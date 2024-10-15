Für alle Fälle Familie
Folge 7: Schachfieber
44 Min.Folge vom 15.10.2024Ab 12
Jule kann nicht glauben, dass sie ausgerechnet in Chris einen ebenbürtigen Gegner für ihr außergewöhnliches Hobby findet und fordert Chris heraus. Theo schwebt auf Wolke sieben, als er sich endlich mit dem geheimnisvollen Mädchen trifft. Richter Robert muss in einem kniffligen Adoptionsfall zwischen den verhärteten Fronten zwischen einer Mutter und ihrem leiblichen Sohn vermitteln.
Genre:Soap, Drama
Produktion:DE, 2024
12
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH