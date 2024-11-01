Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Familie

Wahrheit und Pflicht

SAT.1Staffel 1Folge 20vom 01.11.2024
Wahrheit und Pflicht

Für alle Fälle Familie

Folge 20: Wahrheit und Pflicht

45 Min.Folge vom 01.11.2024Ab 12

Der Kuss mit Chris lässt Jule nicht los und sie versucht, eine professionelle Entscheidung zu treffen, um ihr Amt zu schützen. Als Katrin erfährt, dass Michael zurück nach Australien gehen - und den Weinberg seines Vaters verkaufen will, ist sie alarmiert und versucht, ihren und Alains Traum vom zweiten Weinberg zu retten. Doch alles kommt anders als gedacht, als Michael den Brief seines Vaters endlich liest.

