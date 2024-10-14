Für alle Fälle Familie
Folge 6: Konflikt der Herzen
46 Min.Folge vom 14.10.2024Ab 12
Obwohl Jule die Verabredunsgversuche von Chris abblitzen lässt, fällt es ihr zunehmend schwerer zu leugnen, dass da etwas zwischen den beiden ist. Theo vermisst seine Freunde in Frankfurt und bekommt ein verlockendes Angebot seines Vaters, was ihn nachdenklich stimmt. Jules Nachbar Marco erkennt, dass er sich mehr um seine Familie kümmern muss, allerdings ist es dafür vielleicht schon zu spät.
Genre:Soap, Drama
Produktion:DE, 2024
12
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH