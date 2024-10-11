Für alle Fälle Familie
Folge 5: Perspektivenwechsel
45 Min.Folge vom 11.10.2024Ab 12
Bei Ingas Abendessen sitzt Jule buchstäblich zwischen den Stühlen und wird unfreiwillig Zeugin davon, wie der Anwalt Chris und ihr Nachbar Marco um sie buhlen. Daniel freut sich unterdessen auf ein Date mit seiner Freundin Bella, doch das endet für ihn ernüchternd.
Genre:Soap, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH