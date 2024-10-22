Für alle Fälle Familie
Folge 12: Las Vegas Love
45 Min.Folge vom 22.10.2024Ab 12
Eine Frau beschuldigt ihren Verlobten Henry des Heiratsschwindels, nachdem sie herausgefunden hat, dass er bereits verheiratet ist. Während Anwalt Chris versucht, Henrys in Las Vegas angetraute Frau ausfindig zu machen, kommen Robert und Chris hinter die wahre Geschichte. Gleichzeitig führen Theos Probleme mit seinem Deutschlehrer zu Spannungen zwischen Inga und Jule, da Jule nicht möchte, dass Inga sich in Theos Erziehung einmischt.
Genre:Soap, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH