Für alle Fälle Familie
Folge 3: Familienbande
45 Min.Folge vom 09.10.2024Ab 12
Katrin und ihr Mann Alain haben große Pläne für ihr Weingut und freuen sich auf ihre Zukunft. Allerdings wird ihre Euphorie von ihrem unerfüllten Kinderwunsch getrübt. Die Familie setzt alles daran Katrin an ihrem Geburtstag aufzuheitern, doch Jules Schwester wird das Gefühl nicht los, auf ihrem eigenen Fest am falschen Platz zu sein.
Genre:Soap, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH