Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Familie

Verrat

SAT.1Staffel 1Folge 11vom 21.10.2024
Verrat

VerratJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Familie

Folge 11: Verrat

46 Min.Folge vom 21.10.2024Ab 12

Marco ist alles andere als begeistert, als Jana ihm vorschlägt, eine Paartherapie zu machen. In der Hoffnung seine Ehe zu retten, stimmt er jedoch zu. Währenddessen schwebt Theo auf Wolke sieben, als die geheimnisvolle Lara ihn zu sich einlädt - allerdings endet das Date anders, als er es sich erhofft hatte. Jule steht vor einer großen Herausforderung, denn sie muss über das Aufenthaltsbestimmungsrecht des zehnjährigen Felix entscheiden, dessen Eltern tief zerstritten sind.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Familie
SAT.1
Für alle Fälle Familie

Für alle Fälle Familie

Alle 1 Staffeln und Folgen