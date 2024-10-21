Für alle Fälle Familie
Folge 11: Verrat
46 Min.Folge vom 21.10.2024Ab 12
Marco ist alles andere als begeistert, als Jana ihm vorschlägt, eine Paartherapie zu machen. In der Hoffnung seine Ehe zu retten, stimmt er jedoch zu. Währenddessen schwebt Theo auf Wolke sieben, als die geheimnisvolle Lara ihn zu sich einlädt - allerdings endet das Date anders, als er es sich erhofft hatte. Jule steht vor einer großen Herausforderung, denn sie muss über das Aufenthaltsbestimmungsrecht des zehnjährigen Felix entscheiden, dessen Eltern tief zerstritten sind.
Genre:Soap, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH