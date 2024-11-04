Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 21vom 04.11.2024
44 Min.Folge vom 04.11.2024Ab 12

Jule spürt wegen Chris Schmetterlinge im Bauch und flüchtet vor ihren Gefühlen nach Frankfurt. Da Michael Johanns Weinberg übernehmen will, droht Katrin und Alains Traum vom zweiten Weinberg zu platzen. Auch Inga ist aufgewühlt, weil Michael langfristig in Sonnstein bleiben will. Was verbindet sie mit ihm? Robert hat mit einem Rechtsstreit zwischen einem Musiker-Paar zu kämpfen und versucht, sein Dienstjubiläum vor seinen Kollegen zu vertuschen.

