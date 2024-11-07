Für alle Fälle Familie
Folge 24: Zwischen Kopf und Herz
44 Min.Folge vom 07.11.2024Ab 12
Inga will mit Laras Vater über Laras Wohnsituation sprechen, doch Theo versucht, dies zu verhindern. Chris wirbelt Jules Gefühle nach ihrer Rückkehr aus Frankfurt wieder auf. Als sogar Chefin Maria eine Affäre am Gericht vermutet, beendet Jule das Verhältnis - doch Chris will nicht aufgeben. Im Gericht wirft ein Ex-Mann seiner geschiedenen Frau vor, die gemeinsamen Kinder entführen zu wollen, während diese behauptet, nur mit ihnen in den Urlaub fahren zu wollen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Für alle Fälle Familie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH