Für alle Fälle Familie

SAT.1Staffel 1Folge 27vom 12.11.2024
Folge 27: Das Tennisdrama

44 Min.Folge vom 12.11.2024Ab 12

Bei einer Weinlese erinnert Marco Jule an frühere Zeiten und einen Kuss, was auch bei ihr vergessene Erinnerungen weckt. Auch Theo hilft bei der Lese und träumt verliebt von Lara - bis er befürchten muss, dass diese sich in eine riskante Situation begibt. Derweil streitet im Gericht ein Ex-Paar über die Tenniskarriere seiner Tochter. Während der überambitionierte Vater die Tochter in einen Kader stecken will, ist die Mutter strikt dagegen. Doch was ist das Beste für das Kind?

